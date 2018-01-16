Политика

Новости

СМИ узнали о снятии с полковника СКР обвинений в получении взятки от Шакро Молодого

ФСБ прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что дело, возбужденное в отношении Ламонова летом 2016 г., прекращено, а за полковником признано право на реабилитацию.

Адвокат Ламонова Ольга Лукманова не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении уголовного преследования в отношении ее клиента, сославшись на подписку о неразглашении.

Ламонов был задержан по подозрению в получении взятки 19 июля 2016 г. вместе с главой управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и первым замруководителя столичного главка СКР Денисом Никандровым. Они подозревались в получении от криминального авторитета Калашова взятки в 500 000 евро для переквалификации обвинения по делу о перестрелке на Рочдельской улице и освобождения из-под стражи одного из фигурантов – Андрея Кочуйкова.

В сентябре 2017 г. в отношении Максименко и Ламонова было возбуждено еще одно уголовное дело – о получении взятки в размере $500 000.

27 декабря стало известно о задержании по делу о взятке от Калашова экс-руководителя главного следственного управления СКР Москвы по ЦАО, менеджера «Роснефти» Алексея Крамаренко.