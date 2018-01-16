FIFA задала Родченкову дополнительные вопросы о допинге в российском футболе
Международная федерация футбола (FIFA) активизировала расследование о допинге в российском футболе. Организация направила дополнительные вопросы по этой теме информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, сообщает Associated Press. «По итогам первоначального изучения новых данных из московской лаборатории, недавно предоставленных WADA, FIFA передала список конкретных вопросов назначенному WADA юристу, чтобы он направил их доктору Родченкову», – приводит агентство заявление ассоциации.
В декабре 2017 г. FIFA заявила о получении от WADA новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории. В январе футбольная ассоциация направила в Российский футбольный союз (РФС) запрос с данными о пробах ряда игроков. По данным «Чемпионата», ссылавшегося на письмо РФС, FIFA заинтересовали 11 футболистов, включая женщин и иностранцев: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов. РФС сделал запрос в РУСАДА, откуда пришел ответ о чистоте игроков.
Родченков, переехавший в США в 2016 г., стал главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В декабре 2017 г. Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады в Пхенчхане.