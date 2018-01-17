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Тиллерсон назвал цель возможных переговоров с КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о целях возможных переговоров с КНДР. «Целью переговоров (с КНДР), если и когда мы туда доберемся, станет полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Северной Кореи», - заявил он в Ванкувере на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел 20 стран по проблеме КНДР, организаторами которой стали США и Канада. Стенограмма заявления приводится на сайте Госдепартамента.

Заявление о цели переговоров Тиллерсон сделал на фоне третьей за последние 10 дней встречи представителей Северной и Южной Кореи для обсуждения деталей участия Пхеньяна в зимней Олимпиаде. Тиллерсон также заявил о единстве позиций США, Южной Кореи, Канады, Японии и России и присоединившегося к ним «всего международного сообщества» относительно ядерного статуса КНДР. «Мы не можем и не примем вас в качестве ядерной державы», - заявил он.

Вашингтон призвал ведущие мировые державы продолжить давление на Северную Корею. Отдельно Тиллерсон обратился к России и Китаю с требованием о полномасштабном выполнении международных санкций в отношении КНДР.

«Северная Корея пока не демонстрирует себя как партнер, которому можно доверять», - заявил Тиллерсон. По его словам, режим Ким Чен Ына, проводящего незаконные запуски баллистических ракет и ядерные испытания, «по-прежнему угрожает миру и безопасности». При этом глава МИД Канады Христя Фриланд подчеркнул, что западные страны не стремятся к свержению северокорейского режима. Их цель – полная и подтвержденная денуклеаризация полуострова.