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Тиллерсон назвал цель возможных переговоров с КНДР

Ведомости
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о целях возможных переговоров с КНДР. «Целью переговоров (с КНДР), если и когда мы туда доберемся, станет полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Северной Кореи», - заявил он в Ванкувере на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел 20 стран по проблеме КНДР, организаторами которой стали США и Канада. Стенограмма заявления приводится на сайте Госдепартамента.

Заявление о цели переговоров Тиллерсон сделал на фоне третьей за последние 10 дней встречи представителей Северной и Южной Кореи для обсуждения деталей участия Пхеньяна в зимней Олимпиаде. Тиллерсон также заявил о единстве позиций США, Южной Кореи, Канады, Японии и России и присоединившегося к ним «всего международного сообщества» относительно ядерного статуса КНДР. «Мы не можем и не примем вас в качестве ядерной державы», - заявил он.

Вашингтон призвал ведущие мировые державы продолжить давление на Северную Корею. Отдельно Тиллерсон обратился к России и Китаю с требованием о полномасштабном выполнении международных санкций в отношении КНДР.

«Северная Корея пока не демонстрирует себя как партнер, которому можно доверять», - заявил Тиллерсон. По его словам, режим Ким Чен Ына, проводящего незаконные запуски баллистических ракет и ядерные испытания, «по-прежнему угрожает миру и безопасности». При этом глава МИД Канады Христя Фриланд подчеркнул, что западные страны не стремятся к свержению северокорейского режима. Их цель – полная и подтвержденная денуклеаризация полуострова.

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Бизнес
Новости

Российские туристы не могут вылететь из Мексики из-за долга авиакомпании

Ведомости
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Около 500 российских туристов не могут вылететь из Мексики из-за долга авиакомпании «Россия». Об этом «РИА Новости» рассказала почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

В частности, речь идет о долге авиаперевозчика за стоянку самолета в аэропорту мексиканского города Канкун. После восьми часов ожидания вылета в салоне самолета пассажиров высадили, уточнила Вольперт. По ее словам, это чартерный рейс FV5882. Никаких данных о вылете пока нет.

В 2017 г. количество иностранных туристов в мире выросло на 7% до 1,34 млрд человек, сообщала Всемирная туристская организация. По ее данным, это лучший показатель с 2010 г. Одна из причин роста - увеличение спроса россиян на туристические услуги после нескольких лет падения.

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Финансы
Новости

Биткойн потерял четверть своей стоимости

Ведомости
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Стоимость биткойна за последние сутки упала более чем на 25%, вниз просели цены и на другие криптовалюты, свидетельствуют данные торговых площадок.

На Coinmarketcap цена биткойна достигала минимальной отметки в $10,195 тыс., к моменту публикации стоимость криптовалюты скорректировалась до $10,897 тыс. На coindesk цена биткойна опускалась до $10,133 тыс., сейчас увеличившись до $11,03 тыс.

Вслед за биткойном снизилась стоимость и других криптовалют. Так, цена второй по популярности криптовалюты Ethereum уменьшилась на 18%, а падение Ripple превысило 27%. Это произошло на фоне новостей о том, что финансовый регулятор Южной Кореи продолжает обсуждать возможность запрета торгов криптовалютой. А Народный банк Китая призвал еще сильнее ужесточить ограничения на криптовалюты и закрыть для граждан страны доступ к любым интернет-площадкам и мобильным приложениям по обороту цифровой валюты.

Цена биткойна достигала максимальной отметки в декабре 2017 г., перешагнув за $20 тыс.

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Бизнес
Новости

В Госдепартаменте США сообщили о подписании соглашений с Казахстаном на $2,5 млрд

Ведомости
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Переговоры президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева завершились подписанием соглашений между компаниями двух стран на $2,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. В их числе – новые контракты между между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Две сделки между Boeing и Kazakh airlines оцениваются в $1,3 млрд, в них будет задействовано 7100 рабочих мест в США. Первым в Центральной Азии покупателем шести самолетов модели Boeing 737 MAX 8 станет SCAT Airlines. Поставки начнутся в марте 2018 г. Air Astana также подтвердила свои обязательства по закупке трех 787 Dreamliners, которые планируется поставить в 2021 г.

В сфере железнодорожных перевозок стороны достигли договоренностей, которые оцениваются более чем в $900 млн и затрагивают более 3500 рабочих мест в США. Речь идет соглашении между General Electric и KazTemirZholy. Американская компания разработает и произведет для казахской до 300 штурмовых локомотивов. Первые поставки ожидаются с 2019 г. Также компании подписали 18-летнее соглашение об обслуживании GE 175 находящихся в собственности KTZ локомотивов.

На брифинге по итогам переговоров Назарбаев также говорил об экономическом сотрудничестве с США, следует из сообщения его пресс-службы. В числе актуальных направлений сотрудничества он отметил инвестиции американских нефтяных компаний в казахский ТЭК на $50 млрд. Президент Казахстана рассказал, что в ходе встречи с деловыми кругами США «будет подписано более 20 контрактов на сумму более $7,5 млрд».

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Финансы
Новости

Минфин ограничит размер пени суммой налоговой задолженности

Ведомости
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Минфин подготовил законопроект, ограничивающий максимальный размер пени по просроченным налогам суммой задолженности, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно предлагаемым поправкам в ст. 75 ч. 1 Налогового кодекса, сумма начисленных за недоимку пеней не должна превышать размер налоговой задолженности. В результате, начисление пеней для граждан и бизнеса будет прекращаться после того, как их сумма сравняется с размером недоимки.

Законопроект разработан для улучшения положения налогоплательщиков, сообщили изданию в Минфине. Как уточняется в пояснительной записке к документу, поправки подготовлены по поручению президента Владимира Путина по итогам декабрьской пресс-конференции.

На 1 декабря 2017 г. общий размер задолженности по пеням перед консолидированным бюджетом исчислялся 252,6 млд руб., из них 101 млрд руб.  долг перед федеральным бюджетом, приводит газета данные Федеральной налоговой службы. С октября размер пени для бизнеса вырос в два раза – до 1/150 ставки ЦБ при просрочке более чем на 30 дней, что составляет более 20% годовых.

Законопроект является продолжением объявленной Путиным кампании по списанию налоговых долгов. В конце прошлого года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей от части долгов по налогам. Общая сумма списания составит 205,8 млрд руб., сообщал накануне министр финансов Антон Силуанов.

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Политика
Новости

Партнер Манафорта освобожден из-под домашнего ареста

Ведомости
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Ричард Гейтс, деловой партнер экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, освобожден из-под домашнего ареста, сообщает Reuters. Гейтс и Манафорт, ставшие первыми обвиняемыми по «русскому делу», оставались под домашним арестом с октября 2017 г. В отношении самого Манафорта мера пресечение не изменена.

Манафорту и Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег и незаконном лоббизме в интересах иностранных государств. Виновными они себя не признали.

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Политика
Новости

Трамп приветствовал прибытие мигрантов в США «отовсюду»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к прибытию мигрантов из разных стран мира. «Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду. Отовсюду», - приводит The Hill его ответ на вопрос журналистов перед встречей с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее несколько СМИ, включая CNN и Reuters, сообщили, что Трамп при обсуждении с конгрессменами миграционного законодательства позволил себе неполиткорректное высказывание в отношении рабочих из Гаити и Сальвадора. По словам конгрессменов, Трамп поинтересовался, почему США должны принимать мигрантов из этих «стран-гадюшников» (shithole countries).

Управление верховного комиссара ООН по правам человека расценило высказывания Трампа как проявление расизма. Сам Трамп позже опроверг приписываемое ему высказывание. Попутно ему пришлось разъяснять журналистам, что он «не расист».

Программа защиты детей-мигрантов DACA может быть остановлена, если Белый дом и демократы в конгрессе не достигнут иммиграционной следки и не примут законопроект о расходах до 19 января.

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Авто
Новости

Ferrari собирается выпустить электрический суперкар

ТАСС
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Итальянская Ferrari планирует выпустить SUV (кроссовер или внедорожник) к концу 2019 - началу 2020 г., заявил на автосалоне в Детройте гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA, в него входит Ferrari) Серджо Маркионне. Компания готова создать и электрический суперкар, заявил он. Маркионне назвал внедорожник Fuv (от Suv, как называют подобные автомобили в Италии), передает ТАСС со ссылкой на новостной канал «RAI-news-24». «Это будет самый быстрый внедорожник на рынке», - сказал топ-менеджер, уточнив, что новая Ferrari в таком кузове не будет похожа ни на один из существующих автомобилей сегмента.

Компания готова и к производству экологически чистых суперкаров на электрических аккумуляторах, сказал Маркионне. «Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это - обязательство», - заявил он.

В новом индустриальном плане компании, который будет представлен в марте, предусмотрены машины с гибридными двигателями, сказал гендиректор FCA. «Начав с этого, прийти к электрическому автомобилю будет легче», - считает он. Половина машин, производимых в мире к 2025 г., будут использовать электрический или гибридный двигатель, считет Маркионне.

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Политика
Новости

«Голос» сообщил о 55 видеосюжетах с признаками незаконной агитации за Путина

Ведомости
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Движение «Голос», наблюдающее за чистотой выборов, за 20 дней президентской кампании обнаружило 55 видеосюжетов с признаками незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов – действующего главу государства Владимира Путина. По закону предвыборная агитация в СМИ должна начаться за 28 дней до даты голосования, то есть с 17 февраля.

Речь идет о сюжетах, транслировавшихся как на 42 региональных или местных телеканалах в 33 регионах, так и на четырех федеральных. На последние приходится 13 сомнительных эпизодов: 5 на ВГТРК, по 3 – на «Первый канал» и «Пятый канал» и 2 – на НТВ. Ссылки на сюжеты приложены к сообщению о нарушениях. Именно федеральные каналы первыми показали подобные сюжеты, задав тон местным компаниям, отмечают эксперты.

Общественники квалифицируют показанные сюжеты как предвыборную агитацию. «В них выражается предпочтение единственному кандидату — Путину В.В., демонстрируются высказывания избирателей с указанием, за какого кандидата они будут голосовать; эти высказывания содержат описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; информация распространяется с явным преобладанием сведений об одном кандидате в сочетании с позитивными комментариями», - отмечается в заявлении.

Эксперты напоминают о необходимости равного доступа кандидатов к эфиру, в противном случае СМИ может быть привлечено к административной и уголовной ответственности. Также подчеркивается, что перечисленные сюжеты не были оплачены из средств избирательного фонда кандидата, как того требует законодательство.

Общественники обратились в ЦИК с просьбой выразить публичное осуждение происходящему и разослать в СМИ необходимые разъяснения. Правоохранительные органы «Голос» просит провести необходимые проверки и направить предостережения, СМИ – не нарушать закон, а кандидатов - «пресекать агитацию, которую проводят СМИ без их ведома».

Ранее стало известно, об аннулированных подписях в поддержку Путина, собранных на двух режимных заводах с нарушением закона.

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Политика
Новости

Правительство разрешило не раскрывать транзакции с попавшими под санкции лицами

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал два постановления, ограничивающих объем раскрываемой российскими компаниями информации для снижения рисков, возникающих при совершении сделок с юрлицами, попавшими под санкции, передает «Интерфакс».

Согласно подписанному постановлению №10 от обязанности раскрывать информацию о крупных сделках освобождаются АО и ООО.

При этом не раскрывать информацию или ограниченно раскрывать ее о совершенной сделке также имеют право юрлица, связанные с выполнением гособоронзаказа, реализацией военно-технического сотрудничества.

Постановление № 5 позволяет компаниям, находящимся под санкциями, не раскрывать сведения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и других субъектов экономической деятельности. Речь, в частности, идет о сведениях о выдаче независимой гарантии, о ее существенных условиях, сведений о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования и других. Непубликуемые сведения вносятся в Единый реестр без их размещения в интернете.

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Бизнес
Новости

В Госдуму внесен законопроект о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов

Ведомости
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Группа депутатов во главе с зампредседателя парламента Ириной Яровой внесла на рассмотрение в Думу законопроект, запрещающий ритейлерам возвращать непроданную продукцию поставщикам, передает «Интерфакс».

По словам Яровой, возврат нереализованной продукции наносит экономический ущерб производителю. Это прямые экономические потери, нарушение санитарно-эпидемиологических требований, добавила она. Как отметила Яровая, у производителя «возникает искушение» использовать просроченный товар в переработке, что нарушает интересы покупателя. По ее словам, подобные потери производителя приводят к снижению качества продукции, убытки заставляют менять производство, снижать ассортимент, повышать цены.

Система кредитования сельхозпроизводителей теряет смысл на фоне того, какие потери сельхозпроизводитель несет из-за «нечестных отношений в цепочке производитель – продавец», добавила Яровая.

Авторы законопроекта предлагают прописать в законодательстве запрет на заключение договора, содержащего условия о возврате продукции хозяйствующему субъекту, осуществившему ранее его поставку, так же как и товаров, не проданных до истечения срока годности.

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Недвижимость
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Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации‍

Ведомости
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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Гайдаровском форуме заявил, что столичные районы, включенные в программу реновации жилого фонда, являются неблагополучными с точки зрения безопасности.

«Районы панельной застройки совпадают с районами относительно неблагополучными», - пояснил он во время презентации программы реновации в рамках российско-французской экспертной дискуссии «Трианонский диалог: город будущего». По его словам, такой вывод сделан из анализа криминогенной обстановки в Москве, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, небезопасные районы встречаются как в центре города, так и на окраинах. Успешность городской среды с экономической точки зрения, культурная жизнь и безопасность важны при реализации программы реновации в Москве. В качестве примера успешного района старой застройки архитектор привел район Фрунзенской набережной.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

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