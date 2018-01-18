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Пентагон опроверг сообщения о создании пограничных сил в Сирии

Минобороны США опровергло сообщение о создании в Сирии нового силового подразделения. Как говорится в специальном разъяснении, опубликованном на сайте ведомства, военные США в Сирии продолжают подготовку местных сил безопасности, чтобы заменить тех, кто захочет вернуться к мирной жизни. Однако речь не идет ни о создании новой «армии», ни об обычной «пограничной» силе, заверили в Пентагоне.

«Военная кампания против ISIS в Сирии еще не закончена, и в долине Среднего Евфрата все еще ведутся серьезные боевые действия», - отмечается в заявлении. Продолжение подготовки сирийских военных в минобороны США объяснили необходимостью сдерживания ИГ («Исламское государство», ISIS, запрещено в России), защиты местного населения и содействия долгосрочному политическому процессу.

При этом в заявлении Пентагона подчеркивается, что США «остро осознают проблемы безопасности Турции» и считают их «законными».

15 января международная коалиция под руководством США сообщила о работе над созданием сил безопасности границы численностью 30 000 человек. Предполагалось, что половину из них составят солдаты поддерживаемых США «Сирийских демократических сил», еще столько же будет рекрутировано в ближайшем будущем.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону уничтожить силы безопасности границы, куда, как он предполагал, входят курдские вооруженные подразделения, угрожающие безопасности его страны. Эрдоган обвинил США в создании у турецких границ «террористической армии» и определил цель своей страны: «задушить эту армию, пока она не родилась».