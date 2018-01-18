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Трамп упрекнул Россию за отсутствие помощи в северокорейском вопросе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» Вашингтону в решении вопроса с КНДР. «То, в чем Китай помогает, Россия нивелирует. Другими словами, Россия иногда перекрывает то, что делает Китай», - заявил Трамп в интервью Reuters. Посольство России в США пока не отреагировало на обвинения.

Европейские спецслужбы подозревают Россию в контрабандных поставках нефтепродуктов в КНДР в обход санкций, сообщал Reuters со ссылкой на свои источники в декабре 2017 г. Прямых доказательств этого обнаружить не удалось, но на кораблях, доставивших топливо в КНДР, были опознавательные знаки, указывающие на их принадлежность к России, говорили собеседники агентства.

Также в декабре 2017 г. госдепартамент США вновь обвинил Россию в трудоустройстве 35 000 северокорейских рабочих, несмотря на запрещенный санкциями экспорт рабочей силы со стороны КНДР. Летом 2017 г. в специальном докладе госдепа указывалось, что за границей работают от 50 000 до 80 000 граждан КНДР, прежде всего в Китае и России. Таким образом, они продолжают зарабатывать средства, которые Пхеньян пускает на развитие своей ядерной программы.

Трамп выразил сомнения в том, что переговоры с Пхеньяном будут способствовать мирному процессу. «Я должен сесть, но я не уверен, что сидением можно решить проблему», - сказал он, пояснив, что предыдущие переговоры не помогли ядерному сдерживанию КНДР. Трамп заявил, что надеется на разрешение конфликта «мирным путем, что очень возможно, что этого не случится». При этом президент США отказался ответить на вопрос, были ли у него какие-либо контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном.