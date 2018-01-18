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РБК узнал о подготовке Россией санкций против Макларена

Ведомости
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Проект черного списка лиц, причастных к отстранению России от Олимпиады-2018, подготовила временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух собеседников в верхней палате.

Всего в стартовую версию списка войдут более 20 человек. В их числе руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, глава независимой комиссии WADA по расследованию фактов российской допинговой системы Ричард Макларен, член его комиссии Ричард Янг, следователь Мартин Дюббей, а также спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в американские выборы - 2016. Ранее о планах введения персональных санкций против чиновников WADA писали «Известия».

По данным РБК, сенаторы предложат применить к фигурантам списка персональные санкции после Олимпиады в Пхенчхане. Сначала список должен быть утвержден в Совете Федерации, затем сенаторы смогут обратиться в МВД с требованием ограничить въезд в Россию его фигурантов. Еще один собеседник РБК допустил применение расширенных санкций против иностранных чиновников. «Все зависит от того, насколько они вовлечены в ситуацию с отстранением наших спортсменов», — пояснил он, отметив, что подобные решения будут приниматься «строго индивидуально».

Официально в Совете Федерации опровергают работу над черным списком. Глава временной комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что подобный список они не разрабатывают. Он пояснил, что его комиссию интересуют люди, стоящие за работой WADA. «Многие международные спортивные чиновники находятся под сильным давлением — психологическим, информационным, материальным, правовым в некоторых случаях. Это давление осуществляют известные нам лица и организации, они имеют отношение к спецслужбам и другим организациям, которые занимаются антироссийской деятельностью», — рассказал он.

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Политика
Новости

Британская палата общин приняла законопроект о Brexit

Ведомости
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Палата общин парламента Великобритании в окончательном чтении приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза, сообщает The Independent.

Законопроект в третьем чтении поддержали 324 члена нижней палаты, против выступили 295. Теперь документ будет направлен в палату лордов.

Законопроект определяет датой выхода Великобритании из состава ЕС 29 марта 2019 г. и устанавливает верховенство британского законодательства над европейским.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подчеркнул, что принятие документа имеет важное значение «для подготовки страны к историческому рубежу».

В декабре 2017 г. Лондон и Брюссель завершили первую фазу переговоров по выходу Великобритании из европейского блока.

ЕС ищет способы компенсировать ожидаемую в связи с Brexit потерю 12-15 млрд евро в год. Еврокомиссия планирует ввести сборы с иностранных туристов (после Brexit к ним присоединятся и британцы), налоги на пластиковую упаковку и сборы за выбросы парниковых газов.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах строительства в Севастополе гражданского аэропорта к 2020 году

Ведомости
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Полноценный гражданский аэропорт на базе севастопольского военного аэродрома Бельбек может начать работу в 2020 г., пишет «Коммерсантъ». Эта цель закреплена в «дорожной карте» развития гражданского сектора аэропорта. Вопрос обсуждался в декабре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

В ближайшее время Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительство Севастополя вместе с АО «Международный аэропорт Симферополя» (АО «МАС») должны утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и всей необходимой инфраструктуры. Близкий к Минобороны источник сообщил, что строительством займутся военные, а ВПП будет готова уже к концу 2018 г. «Особых сложностей при своевременном финансировании не видим», - отметил он.

В середине 2017 г. директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин заявлял, что город намерен внести деньги, выделяемые на развитие гражданского сектора Бельбека в качестве федеральной субсидии, в уставный капитал АО «МАС» и получить долю в этом предприятии. В ФЦП, утвержденной правительством России, на развитие Бельбека заложена субсидия в 1,726 млрд руб. Он предусмотрен в качества филиала аэропорта Симферополя.

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Политика
Новости

Эксперты оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок

Ведомости
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Северная Корея может располагать 10-20 ядерными боеголовками. К таким выводам пришли авторы статьи, опубликованной в специализированном издании ученых-атомщиков Nuclear Note. При этом КНДР могла произвести достаточно расщепляющихся материалов, чтобы произвести от 30 до 60 единиц ядерного оружия.

Мощность зарядов, которыми может располагать КНДР, эксперты оценивают в 10-20 килотонн. Именно такие образцы использовались в ходе испытаний, проводившихся Пхеньяном в 2013-2016 гг. Создание более мощных образцов (140-250 килотонн), испытания которых проводились в 2017 г., потребовало бы больше расщепляющихся материалов или водородного топлива.

Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г.

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Политика
Новости

Трамп упрекнул Россию за отсутствие помощи в северокорейском вопросе

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» Вашингтону в решении вопроса с КНДР. «То, в чем Китай помогает, Россия нивелирует. Другими словами, Россия иногда перекрывает то, что делает Китай», - заявил Трамп в интервью Reuters. Посольство России в США пока не отреагировало на обвинения.

Европейские спецслужбы подозревают Россию в контрабандных поставках нефтепродуктов в КНДР в обход санкций, сообщал Reuters со ссылкой на свои источники в декабре 2017 г. Прямых доказательств этого обнаружить не удалось, но на кораблях, доставивших топливо в КНДР, были опознавательные знаки, указывающие на их принадлежность к России, говорили собеседники агентства.

Также в декабре 2017 г. госдепартамент США вновь обвинил Россию в трудоустройстве 35 000 северокорейских рабочих, несмотря на запрещенный санкциями экспорт рабочей силы со стороны КНДР. Летом 2017 г. в специальном докладе госдепа указывалось, что за границей работают от 50 000 до 80 000 граждан КНДР, прежде всего в Китае и России. Таким образом, они продолжают зарабатывать средства, которые Пхеньян пускает на развитие своей ядерной программы.

Трамп выразил сомнения в том, что переговоры с Пхеньяном будут способствовать мирному процессу. «Я должен сесть, но я не уверен, что сидением можно решить проблему», - сказал он, пояснив, что предыдущие переговоры не помогли ядерному сдерживанию КНДР. Трамп заявил, что надеется на разрешение конфликта «мирным путем, что очень возможно, что этого не случится». При этом президент США отказался ответить на вопрос, были ли у него какие-либо контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Политика
Новости

Пентагон опроверг сообщения о создании пограничных сил в Сирии

Ведомости
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Минобороны США опровергло сообщение о создании в Сирии нового силового подразделения. Как говорится в специальном разъяснении, опубликованном на сайте ведомства, военные США в Сирии продолжают подготовку местных сил безопасности, чтобы заменить тех, кто захочет вернуться к мирной жизни. Однако речь не идет ни о создании новой «армии», ни об обычной «пограничной» силе, заверили в Пентагоне.

«Военная кампания против ISIS в Сирии еще не закончена, и в долине Среднего Евфрата все еще ведутся серьезные боевые действия», - отмечается в заявлении. Продолжение подготовки сирийских военных в минобороны США объяснили необходимостью сдерживания ИГ («Исламское государство», ISIS, запрещено в России), защиты местного населения и содействия долгосрочному политическому процессу.

При этом в заявлении Пентагона подчеркивается, что США «остро осознают проблемы безопасности Турции» и считают их «законными».

15 января международная коалиция под руководством США сообщила о работе над созданием сил безопасности границы численностью 30 000 человек. Предполагалось, что половину из них составят солдаты поддерживаемых США «Сирийских демократических сил», еще столько же будет рекрутировано в ближайшем будущем.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону уничтожить силы безопасности границы, куда, как он предполагал, входят курдские вооруженные подразделения, угрожающие безопасности его страны. Эрдоган обвинил США в создании у турецких границ «террористической армии» и определил цель своей страны: «задушить эту армию, пока она не родилась».

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Технологии
Новости

Apple заплатит $38 млрд налога на репатриацию прибыли в США

Ведомости
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Apple сообщила в среду, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США. Кроме того, компания запланировала $30 млрд капиталовложений в США в ближайшие пять лет, благодаря чему будет создано 20 000 рабочих мест.

Как говорится в заявлении Apple, уплата такой суммы в виде налога - результат принятого в декабре закона о налоговой реформе. Он, в частности, разрешает американским компаниям заплатить 15,5% налога на прибыль, которую они заработали за рубежом и держат в виде ликвидных средств за пределами США, вместо стандартной ставки в 21% (действует с января, до реформы была 35%). В ноябре Apple уже сообщала, что выделила $36 млрд, чтобы покрыть уплату отложенных налогов на $252,3 млрд прибыли, которые она держит в виде ликвидных средств за рубежом. В среду компания не пояснила, какую часть этой прибыли она намерена вернуть в США; ее представитель отказался от комментариев, пишет The Wall Street Journal. Номинально 15,5% налога в размере $38 млрд соответствует общей сумме в $245,2 млрд.

Apple также не сообщила, какая часть объявленных капиталовложений в США планировалась ранее, без учета возврата денег в страну. Но пояснила, что инвестиции будут включать строительство офиса, где поначалу будут размещаться операции по обслуживанию клиентов, а также $10 млрд на дата-центры на территории США.

Стиль жизни
Новости

Власти Великобритании разработают меры для борьбы с одиночеством граждан

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство займется решением проблемы одиночества и социальной изоляции в стране. Министр по делам спорта и гражданского общества Трейси Крауч возглавит межправительственную группу, в задачи которой войдет продвижение этой темы среди всех правительственных структур. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Крауч должна будет подготовить стратегию по борьбе с одиночеством, ей также предстоит сотрудничать с коммерческими и благотворительными организациями для решения проблемы. По словам Мэй, для слишком многих людей одиночество стало печальной реальностью современной жизни.

По данным британского подразделения Красного Креста, в Великобритании около 9 млн человек часто жалуются на одиночество. Около 200 000 пожилых людей не общаются с друзьями и близкими более месяца. По данным благотворительной организации Age UK Barnet, вред для здоровья от одиночества сравним с последствиями курения в день 15 сигарет.

В пресс-релизе британского правительства говорится, что Крауч продолжит работу депутата Джо Кокс, которая была убита в 2016 г. «Она понимала масштабы одиночества в стране и посвятила себя помощи страдающим от этого людям», – заявила Мэй.

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Бизнес
Новости

«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы

Ведомости
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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал подробный отчет о финансовых показателях европейских футбольных клубов за 2016 финансовый год. Спонсируемый «Газпромом» российский клуб «Зенит» получил в 2016 г. самую высокую прибыль среди всех клубов UEFA – 77 млн евро. На втором месте английский футбольный клуб Tottenham с 44 млн евро. На третьем – Manchester United c 34 млн евро.

В топ-20 по чистой прибыли вошли шесть немецких клубов, шесть испанских клубов, три английских клуба и пять клубов из других лиг. Среди них оказался еще один российский клуб - ПФК ЦСКА получил чистую прибыль в 17 млн евро и оказался по этому показателю на 17-м месте.

Прибыль «Зенита» объясняется успешной продажей футболистов – бразильца Халка (56 млн евро), аргентинца Эсекьеля Гарая (24 млн евро) и бельгийца Акселя Витселя (24 млн евро). Если не учитывать расходы и доходы во время трансферных окон, то «Зенит» откатывается по размеру прибыли на десятое место. В топ выходят Manchester United с 232 млн евро, Real Madrid с 137 млн евро и Paris Saint-Germain F.C. с 106 млн евро. По выручке «Зенит» оказался на 21-м месте со 180 млн евро. В лидерах - снова Manchester United (689 млн евро), FC Barcelona и Real Madrid (по 620 млн евро).

По выручке от продажи билетов «Зенит» не входит в двадцатку, однако ситуацию может улучшить новый стадион, пишет UEFA.

Кроме того, оказалось, что в России самый большой разрыв в цене клубных футболок. Если в Германии отрыв FC Bayern от Werder Bremen не превышает 20 евро, то футболка «Зенита» вчетверо дороже футболки ФК «Арсенал» (Тула).

Финансы
Новости

Goldman Sachs получил квартальный убыток впервые за шесть лет

Ведомости
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Американский банк Goldman Sachs впервые за шесть лет получил квартальный убыток. Причиной убытка стали единовременные списания из-за налоговой реформы в США, а также по причине слабых результатов от торговли облигациями и сырьем. Об этом говорится в отчетности банковской группы.

Чистый убыток в IV квартале 2017 г. составил $1,93 млрд. В отчетном периоде банк списал $4,4 млрд из-за изменения налогового законодательства. Скорректированная прибыль без учета этих списаний составила $5,68 в расчете на акцию.

Выручка Goldman Sachs сократилась с $8,17 млрд в октябре - декабре 2016 г. до $7,83 млрд в отчетном периоде. Годовая выручка банковской группы увеличилась на 5% и составила $32,1 млрд.

Выручка инвестиционно-банковского подразделения в IV квартале 2017 г. выросла на 44% в годовом выражении и составила $2,14 млрд.

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Политика
Новости

США поставят Киеву ракетные комплексы Javelin за свой счет

Ведомости
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву США осуществят за свой счет. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

«Вследствие кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — приведены в сообщении слова Порошенко.

17 января начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что Вашингтон может поставить Украине ракетные комплексы Javelin в течение полугода. По его словам, на данный момент на Украине началась подготовка к получению данного вооружения - необходимо создать условия и места для хранения.

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Политика
Новости

Штаб Путина в Петербурге возглавят гендиректор «Силовых машин», ветеран и студентка

Ведомости
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Гендиректор «Силовых машин» Юрий Петреня вошел в руководство предвыборного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба Дмитрия Карасева.

«У штаба три сопредседателя: Василий Волобуев (руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов), студентка СПбГУ Анна Шуранова и Петреня. Я буду заниматься правовым сопровождением», - добавил Карасев. Предвыборный штаб будет находится по адресу: Красногвардейская площадь, д. 3.

Путин открыл свой избирательный штаб в Москве 10 января. Его возглавили руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

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