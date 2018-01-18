Британская палата общин приняла законопроект о Brexit
Палата общин парламента Великобритании в окончательном чтении приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза, сообщает The Independent.
Законопроект в третьем чтении поддержали 324 члена нижней палаты, против выступили 295. Теперь документ будет направлен в палату лордов.
Законопроект определяет датой выхода Великобритании из состава ЕС 29 марта 2019 г. и устанавливает верховенство британского законодательства над европейским.
Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подчеркнул, что принятие документа имеет важное значение «для подготовки страны к историческому рубежу».
В декабре 2017 г. Лондон и Брюссель завершили первую фазу переговоров по выходу Великобритании из европейского блока.
ЕС ищет способы компенсировать ожидаемую в связи с Brexit потерю 12-15 млрд евро в год. Еврокомиссия планирует ввести сборы с иностранных туристов (после Brexit к ним присоединятся и британцы), налоги на пластиковую упаковку и сборы за выбросы парниковых газов.