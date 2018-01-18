Британская палата общин приняла законопроект о Brexit

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«Коммерсантъ» узнал о планах строительства в Севастополе гражданского аэропорта к 2020 году

Полноценный гражданский аэропорт на базе севастопольского военного аэродрома Бельбек может начать работу в 2020 г., пишет «Коммерсантъ». Эта цель закреплена в «дорожной карте» развития гражданского сектора аэропорта. Вопрос обсуждался в декабре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

В ближайшее время Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительство Севастополя вместе с АО «Международный аэропорт Симферополя» (АО «МАС») должны утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и всей необходимой инфраструктуры. Близкий к Минобороны источник сообщил, что строительством займутся военные, а ВПП будет готова уже к концу 2018 г. «Особых сложностей при своевременном финансировании не видим», - отметил он.

В середине 2017 г. директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин заявлял, что город намерен внести деньги, выделяемые на развитие гражданского сектора Бельбека в качестве федеральной субсидии, в уставный капитал АО «МАС» и получить долю в этом предприятии. В ФЦП, утвержденной правительством России, на развитие Бельбека заложена субсидия в 1,726 млрд руб. Он предусмотрен в качества филиала аэропорта Симферополя.