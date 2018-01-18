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Росгвардия не будет заниматься персональной охраной звезд футбола на ЧМ-2018

Росгвардия на чемпионате мира по футболу будет охранять команды национальных сборных, однако персональная защита ведущих футболистов не предусматривается, сообщил журналистам замначальника ГУ охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин.

«Мы будем обеспечивать безопасность официальных делегаций FIFA, арбитров и команды. Никакой личной охраны звезд футбола не предусмотрено, такой задачи перед нами не поставлено», - сказал Зинин (цитата по «Интерфаксу»).

Речь идет об охране делегаций во время их передвижения, уточнил Зинин. Кроме того, Росгвардия совместно с другими правоохранительными органами будет обследовать стадионы, тренировочные базы и другие объекты, задействованные в ходе чемпионата, а также обеспечивать правопорядок на стадионах и прилегающих территориях.

Зинин сообщил, что возможные провокации в ходе мундиаля будут быстро и жестко пресекаться.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Матчи состоятся в 11 городах.