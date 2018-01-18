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Пострадавшим от нападения в пермской школе выделят 2,8 млн рублей

Пострадавшим в результате нападения двух подростков на учеников школы в Перми будет выделено 2,8 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Учитель Наталья Шагулина и ученик, направленный на лечение в Москву, получат по 500 000 руб. Семье находящегося в реанимации ученика 4-го класса выплатят 400 000 руб. Еще семи школьникам будет выделено по 200 000 руб.

В результате произошедшего 15 января нападения на учащихся 4-го «Б» класса школы № 127 было госпитализировано 12 человек. Двое учеников и Шагулина направлены в тяжелом состоянии в городскую больницу, девятерых учащихся доставили в краевую детскую клиническую больницу.

Двум подросткам предъявлены обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, в составе организованной группы по предварительному сговору.

По информации городской администрации, занятия в школе возобновились 18 января.