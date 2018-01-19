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Совет Федерации втрое увеличит расходы на транспорт

Транспортные расходы членов Совета Федерации в следующем году вырастут в три раза, сообщает РБК со ссылкой на утвержденную смету расходов верхней палаты. Если в 2018 г. на них заложено 349 млн руб., то в 2019 г. – 999,4 млн руб., а в 2020 г. — 1 млрд руб. При этом бюджет палаты в целом радикальных изменений не претерпит. По сравнению с текущим годом в 2019-2020 гг. он увеличится на 1 млрд и составит по 5 млрд руб. В 2017 г. сенаторы потратили всего 4,4 млрд руб. при заложенных в бюджет 5,6 млрд.

Источники издания утверждают, что в следующем году «путешествовать сенаторы будут много», но куда и в связи с чем, не уточняют. Собеседник в аппарате палаты рассказал, что троекратный рост расходов связан «явно не с ценами на бензин, а с поездками за границу». Он пояснил, что некоторые сенаторы бывают за границей по несколько раз в месяц, как, например, представители международного комитета. Впрочем, расходы на командировочные вырастут непропорционально транспортным: с 79,4 млн руб. в этом году до 80 млн руб. в 2019 г. и до 80,3 млн руб. в 2020 г.

Официального объяснения росту транспортных расходов сенаторов Совет Федерации пока не представил. Источник в верхней палате говорит, что сенаторы намерены увеличить численность своих делегаций в заграничных поездках. При этом суммы заложены с запасом и могут быть пересчитаны по факту. Политолог Николай Миронов считает, что сенаторы активизируют дипломатические усилия на постсоветском пространстве. Речь может идти, в частности, «о борьбе с усилением влияния США в регионе, соревновании с их «мягкой силой», поскольку страны СНГ перестают ориентироваться только на нас».

Самые большие статьи расходов в смете Совета Федерации — зарплаты сенаторов и аппарата палаты. За 11 месяцев 2017 г. сенаторы и их помощники получили 1,4 млрд руб., а сотрудники аппарата — 1,1 млрд руб. В 2018 г. на зарплаты членов палаты заложено 1,2 млрд руб., и 1 млрд руб. – на аппарат. В 2019-20 гг. эти расходы составят по 1,3 млрд руб. и 1 млрд руб.

На втором месте в расходах палаты – межбюджетные трансферты, направляемые в регионы для обеспечения работы сенаторов на местах. В 2018 г. они могут составить 471,1 млн руб., а в 2019 и 2020 гг. – по 1,1 млрд руб.