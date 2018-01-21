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Радиохимический комбинат в Северске сообщил о пожаре без выброса радиации

Возгорание на химико-металлургическом заводе АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) не затронуло основное производство, радиационная обстановка в закрытом городе Северск нормальная, сообщил сайт радиохимического предприятия.

Локальное возгорание произошло сегодня в санитарном шлюзе санпропускника СХК. «Пострадавших нет. Причины выясняются. На ликвидацию возгорания выезжали сотрудники Специального управления Федеральной пожарной службы № 8 МЧС России, которые устранили возгорание в течение получаса. Радиационная обстановка в промышленно-санитарной зоне и на городской территории в норме. Заводы СХК работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Химико-металлургический завод в закрытом городе Северск создавался с 1949 г. для производства специзделий из урана и затем наработки оружейного плутония. Первая очередь радиохимического завода была введена в эксплуатацию в июле 1961 г. В 1963 г. в Северске впервые в СССР началось глубинное захоронение радиоактивных отходов. В январе 2017 г. СХК приступил к выводу завода из эксплуатации, этот процесс займет 5-8 лет, работы проводят в основном сотрудники завода, занимавшиеся профильной деятельностью.

СХК объединяет пять заводов по обращению с ядерными материалами.