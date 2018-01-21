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Премьер-министр Турции объявил о создании «зоны безопасности» в Африне

В ходе операции «Оливковая ветвь», проводимой Турцией в сирийской провинции и городе Африн, планируется создать 30-километровую «зону безопасности», сообщило издание HaberTurk со ссылкой на премьер-министра страны Бинали Йылдырыма. Премьер заявил о зоне безопасности в воскресенье после начала наземной части операции против отрядов курдского ополчения (YPG) в Африне.

Турция в ночь на воскресенье начала наземное наступление на позиции курдского ополчения в сирийском Африне совместно с поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА), применила танки, сообщил турецкий телеканал NTV. Турецкие СМИ сообщают, что операция проходит без потерь со стороны Турции, не встречая серьезного сопротивления со стороны курдов. В YPG, напротив, заявили, что атаки турецких войск отбиты.

Премьер-министр Турции заявил, что все, кто будет оказывать поддержку курдам, станут целью атак со стороны ВС Турции. Также, по словам Йылдырыма, Россия не возражала против начала операции.

По сообщению турецкого государственного информагентства Anadolu, турецкие войска уже продвинулись в провинцию Африн на расстояние до 5 км. МИД России выразил озабоченность в связи с военной операцией Турции.