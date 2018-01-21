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Гражданин Украины погиб в Кабуле при нападении террористов на отель

Одной из жертв двенадцатичасовой осады отеля Intercontinental в столице Афганистана Кабуле стал гражданин Украины, сообщил сегодня официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», - написал Кирилич в своем Twitter.

Как сообщил начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш, в результате террористической атаки на гостиницу были убиты пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранены шесть человек.

По данным МВД страны, нападавших было четверо. Вооруженные лица проникли в отель, где проходили две свадьбы, в субботу примерно в 21.30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям, затем взяли в заложники постояльцев отеля и персонал. Утром в воскресенье в отеле произошло возгорание, и афганские подразделения пошли на штурм. Все четверо нападавших убиты. Из отеля освобождено 153 человека, в том числе 41 иностранец. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан».