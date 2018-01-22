В США назвали «Панцирь-С» идеальным оружием для отражения атаки дронов

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Песков опроверг интерпретацию своих слов о встречах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил свое высказывание о встречах лидеров России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Речь о них шла накануне в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», – передавал его слова ТАСС. Так же интерпретировали слова Пескова и «РИА Новости».

«Никто ни о каких встречах и не говорил», – уточнил Песков позже. «В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», – приводит его слова ТАСС.

В записи интервью, опубликованной на сайте телеканала, Песков отвечает на вопрос ведущей о том, когда последний раз Путин «общался» с Порошенко, «ведь в прошлом году были такие контакты, о которых прессе потом сообщали спустя только несколько месяцев». «У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера и о которых мы не сообщаем. Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и т. д., это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому действительно имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», – ответил Песков.

Когда именно Путин общался с Порошенко последний раз, Песков не уточнил.

Отвечая на вопрос о том, распространяется ли практика непубличного общения лидеров стран и на телефонные переговоры, Песков заявил: «Бывают разные телефонные переговоры, о которых также мы не делаем официальных сообщений». В мае 2017 г. Порошенко рассказал о телефонной беседе с Путиным, состоявшейся двумя месяцами ранее. Пресс-служба Кремля о ней не сообщала.

Пресс-служба Порошенко заявила, что «никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения минских договоренностей не проводил». Об этом сообщил «Интерфакс».

По официальным данным, первая встреча Путина и Порошенко состоялась в июне 2014 г. в Нормандии. Последняя – в октябре 2016 г. на саммите «нормандской четверки» в Берлине. Тогда сообщалось, что президенты не нашли общего языка.