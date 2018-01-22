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Председателем ПАСЕ избрали итальянского политика Микеле Николетти

Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран итальянский политик Микеле Николетти. Об этом говорится на сайте ассамблеи. Его кандидатуру официально утвердили на данный пост 2 января - во время открытия январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кандидатура Николетти была единственной предложенной. «Он является 31-м председателем ассамблеи с 1949 г. и вторым итальянцем, занимающим этот пост», - говорится в сообщении.

Обращаясь к членам ПАСЕ, Николетти призвал к усилению единства Совета Европы.

По его словам, для решения современных политических проблем необходимо активное участие всех членов и делегаций ПАСЕ от всех 47 государств-членов. «В этом контексте я сожалею, что российский парламент не выдвинул делегацию на очередную сессию 2018 г. Тем не менее диалог с российскими парламентариями, как и со всеми другими делегациями, продолжается», - сказал он.

Полномочия председателя ПАСЕ действуют в течение года с возможностью продления еще только на один год.