Яровая предложила разрешить Роскомнадзору блокировать сайты до судебного решения
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект о внесудебной блокировке сайтов. Об этом сообщает «Интерфакс».
В частности, Яровая предлагает разрешить Роскомнадзору блокировать во внесудебном порядке сайты, которые побуждают несовершеннолетних к агрессии против детей. Законопроект отправлен в профильные ведомства для согласования. Решения по защите детей от склонения к суициду уже показали свою эффективность и дали возможность предупреждать подобные преступления, отметила Яровая. Происшествия в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ показали «жизненную важность» необходимости устранить пробел в законодательстве, добавила она.
На прошлой неделе произошло несколько нападений в российских школах: 15 января в Перми двое подростков ранили учительницу и школьников, 19 января в Улан-Удэ ученик также ранил несколько человек в школе, а 18 января в Челябинской области один подросток ударил ножом другого.