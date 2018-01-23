Политика

Новости

Конгресс США одобрил временное финансирование правительства до 8 февраля

Палата представителей США проголосовала за резолюцию о временном финансировании правительства, одобрив ее 266 против 150 голосов, сообщает Reuters. Несколькими часами ранее то же сделал и сенат – 81 «за» против 18. После этого документ уйдет на подпись президенту США Дональду Трампу, который намерен одобрить его без промедления.

Срок действия предыдущей резолюции истек 20 января. В результате ряд федеральных служащих вынуждены были уйти в неоплачиваемые отпуска.

В центре разногласий республиканцев и демократов оказались «мечтатели» – около 700 000 незаконных мигрантов, приехавших в США еще детьми. Срок действия защищавшей их от депортации программы (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals), которая была принята экс-президентом США Бараком Обамой, истек 19 января. Демократы в сенате увязывали ее продление с принятием новой резолюции. Не найдя понимания у республиканцев, оппозиция отказалась голосовать за документ.

Последний раз работа федеральных госорганов приостанавливалась на 16 дней в 2013 г. На этот раз соглашения удалось достичь быстрее. Сделку согласовывали лидеры республиканцев и демократов в сенате Митч Макконелл и Чарльз Шумер. Демократы согласились поддержать резолюцию в обмен на переговоры о защите детей мигрантов, а также о безопасности границ, военных расходах и других спорных моментах бюджета, передает Associated Press. Если переговоры не приведут к новой сделке, после 8 февраля сенат вынесет на голосование законопроект республиканца Линдси Грэма и демократа Дика Дурбиныма о защите «мечтателей».

«Я рад, что демократы в конгрессе пришли в себя. Мы примем долгосрочную миграционную сделку в том случае и только в том случае, если это будет хорошо для страны», – говорится в опубликованном Белым домом заявлении Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что правительство вернется к нормальной работе уже 23 января