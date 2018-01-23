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CNN узнал об обнаружении российского корабля-разведчика «Виктор Леонов» у берегов США

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов», предназначенный для перехвата радиопереговоров, обнаружен у Восточного побережья США, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Корабль был замечен в 160 км к юго-востоку от Уилмингтона (штат Северная Каролина) в нейтральных водах. Он отслеживается эсминцем USS Cole и другими кораблями США.

Собеседники телекомпании отмечают, что несколько дней назад «Виктор Леонов» покинул Порт-оф-Спейн – столицу государства Тринидад и Тобаго. Позже российский корабль обогнул мыс Канаверал и курсировал вдоль Восточного побережья США, где расположены базы американских ВМС в Норфолке и Кингс-Бэе. До этого российский корабль наблюдал за происходящим в Карибском бассейне.

Последний раз «Виктор Леонов» был замечен у Восточного побережья США в марте 2017 г., когда прошел в международных водах в 37 км от базы в Кингс-Бэе. Месяцем ранее американские военные расценили приближение российского корабля-разведчика к военной базе США как свидетельство устаревшего оборудования для прослушки. Военный собеседник NBC News пояснял, что «корабль специализируется на прослушивании радиопередач, а не цифровой связи, что делает его бесполезным в сборе любых военных разведданных».

Ранее о «Викторе Леонове» высказывался и президент США Дональд Трамп. «Я хотел бы поладить с Россией. Я знаю, что с политической точки зрения это не очень хорошо. Слушайте, самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, – это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: «О! Это так здорово!». Это не здорово», – заявлял он.