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Трамп «с нетерпением ждет» допроса под присягой по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать показания под присягой спецпрокурору по России Роберту Мюллеру. «Я с нетерпением жду этого», - приводит заявление Трампа журналистам Associated Press.

Особый интерес для Мюллера представляет период после инаугурации Трампа. Спецпрокурор намерен выяснить предпосылки ухода в отставку зимой 2017 г. советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна и обстоятельства увольнения главы ФБР Джеймса Коуми. Флинн признавал, что неверно информировал вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с послом России Сергеем Кисляком. Позже он заявлял, что давал неверные показания ФБР. Ранее в прессе появились воспоминания Коуми о февральском разговоре с Трампом, когда тот называл Флинна «хорошим парнем» и просил придержать расследование. Спецпрокурору предстоит выяснить, не оказывал ли Трамп влияния на правосудие.

Сам Трамп вновь повторил, что «никакого сговора» с русскими у него не было. 11 января он выражал сомнения в вероятности допроса. «Когда у них нет сговора и никто не нашел никакого сговора ни на каком уровне, кажется маловероятным, что и сам допрос состоится», - заявлял он журналистам.

Первыми о намерении Мюллера допросить Трампа сообщили NBC и The Washington Post. По их информации, о планах собеседования с Трампом Мюллер объявил на декабрьской встрече с его адвокатами Джоном Даудом и Джеем Секулоу. Юристы президента стремились избежать прямого допроса. Обсуждались такие варианты, как свидетельство Трампа под присягой об отсутствии с его стороны правонарушений или дача им письменных показаний.