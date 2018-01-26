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NYT узнала о планах Трампа уволить спецпрокурора по России

Президент США Дональд Трамп собирался уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о вмешательстве России в выборы американского президента, еще в июне 2017 г. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четырех собеседников.

Отставке помешал адвокат Белого дома Дональд Макган, который, получив приказ об увольнении Мюллера, пообещал подать в отставку сам. Он был уверен, что увольнение Мюллера катастрофически сказалась бы прежде всего на самом Трампе, поскольку было бы воспринято как попытка Белого дома оказать влияние на расследование. Макган был главным адвокатом Трампа, принимавшим участие в финансировании его избирательной кампании. Также он был в курсе всех ключевых решений действующего президента США.

Трамп хотел доказать, что Мюллер не может руководить расследованием из-за конфликта интересов. Ранее Мюллер отказался от членства в гольф-клубе Трампа из-за цены, работал в юрфирме, представлявшей зятя действующего президента Джареда Кушнера, и мог быть назначен на пост директора ФБР за день до того, как стал спецпрокурором в мае 2017 г.

Мюллер узнал об эпизоде со своей несостоявшейся отставкой несколько месяцев назад, когда его следователи побеседовали с бывшими и действующими чиновниками Белого дома.

Ранее стало известно о намерении Мюллера допросить по российскому делу и самого Трампа. Американский президент заявил, что с нетерпением ждет этого момента. В ходе допроса спецпрокурор может задать Трампу вопросы об обстоятельствах ухода в отставку экс-советника Трампа Майкла Флинна и экс-главы ФБР Джеймса Куоми. Ранее Мюллер обвинял Флинна в ложных показаниях по российскому делу.