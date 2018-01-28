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Навальный сообщил о блокировке бизнес-центра «Омега-плаза» с офисом ФБК

Оппозиционер Алексей Навальный, организовавший проходящую сегодня в России акцию «Забастовка избирателей», сообщил о блокировке полицией всего бизнес-центра «Омега-плаза», в котором находится офис его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«Полиция заблокировала весь гигантский офисный центр «Омега-плаза», потому что там находится офис ФБК», - написал Навальный в своем Twitter, приложив фото ограждений и работников полиции у главного входа в здание у метро «Автозаводская».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила о задержании начальника московского штаба Навального Сергея Бойко. Сегодня полиция также сорвала прямой эфир из студии ФБК, войдя в здание после сообщения о заложенной бомбе. По данным «ОВД-инфо», по России к 11 часам утра 28 января задержаны 27 человек на акциях «Забастовки избирателей». В Москве и Санкт-Петербурге акция не согласована. Нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии президентских выборов в России будут жестко пресекаться, пообещал в четверг первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.