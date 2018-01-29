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Кремль учел возможности облачных технологий при обеспечении безопасности Путина

В Кремле учитывают возможности облачных технологий, позволяющих отслеживать перемещения людей, при обеспечении безопасности руководства государства, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что использование облачных технологий в различных приложениях, связанных с повседневной жизнью, делает действия любого человека максимально прозрачными, это очевидно. И конечно, это принимается во внимание», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о реакции Кремля на публикацию газеты The Washington Post (WP) об обнаружении американских военных баз с помощью данных фитнес-трекеров. Карта компании Strava – Global Heat Map – использует информацию со спутников для отображения местоположения и передвижений пользователей фитнес-трекеров.

Большая часть США и Европы показана на карте как вспышки света из-за большого количества людей, пользующихся такими приложениями. Однако в малонаселенных районах, пустынях и местах боевых действий, таких как Ирак и Сирия, тепловая карта становится практически темной, за исключением некоторых точек. Таким образом, отмечает WP, при увеличении изображения можно обнаружить расположение известных военных баз США, а также других объектов, так как американские военные, по-видимому, пользуются фитнес-трекерами.