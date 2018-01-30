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Директор ЦРУ прогнозирует попытки России оказать влияние на выборы в конгресс

Российские спецслужбы продолжают подрывную деятельность за рубежом. Об этом заявил шеф ЦРУ Майк Помпео в интервью BBC. «Я не заметил, чтобы они [российские спецслужбы] стали менее активно действовать», – сказал он. На вопрос о том, не ожидает ли он активности России в преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 г., Помпео ответил утвердительно. «Конечно. Я ожидаю, что они [российские спецслужбы] попробуют сделать что-то, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и честные выборы и что нам удастся добиться того, чтобы их усилия не повлияли серьезно на исход голосования», – сказал он.

В США продолжается расследование о вмешательстве России в выборы президента США. В ближайшее время ожидается визит президента США Дональда Трампа в офис спецпрокурора Роберта Мюллера.

Помпео заявил, что спецслужбы США стараются установить, кто именно стоит за подрывной деятельностью России, используя разные технологии для предотвращения попыток влияния.