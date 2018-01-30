Политика

Новости

Лукашенко рассказал о производстве черной и красной икры в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в Белоруссии начали производить черную и красную икру. Об этом он упомянул на встрече с председателем государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько. Новость о встрече опубликована на официальном сайте президента Белоруссии.

Президент Белоруссии попросил Сенько рассказать, есть ли претензии с российской стороны, «прежде всего по санкционным товарам».

«В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Белоруссии начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран», – сказал Лукашенко.

Сайт президента Белоруссии не приводит ответа Сенько. Лукашенко попросил также, чтобы претензий со стороны россиян стало меньше.

В 2016 г. Лукашенко на встрече с журналистами из российских региональных СМИ отверг упреки Москвы в том, что Белоруссия занимается реэкспортом продукции, ввоз которой в Россию запрещен. «Да мы еще со времен Советского Союза поставляли вам креветки и сельдь», – заявил белорусский президент.