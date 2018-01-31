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The Guardian сообщила об исследовании ФБР второго досье на Трампа

ФБР изучает второе досье на президента США Дональда Трампа, в котором идет речь о его связях с Россией, пишет The Guardian со ссылкой на источники в ведомстве. Автор второй записки – бывший журналист и политический активист Коди Ширер, который был близок к администрации Билла Клинтона в 1990-х гг. Его доклад повторяет некоторые факты, изложенные в первом досье, составленном бывшим британским шпионом Кристофером Стилом.

Досье Ширера в ФБР получили в октябре 2016 г. Тот факт, что эксперты бюро все еще изучают документ, дает основание полагать, что следователи отнеслись к изложенному серьезно, отмечает собеседник издания.

Один из эпизодов, изложенный в обоих досье, касается деталей того, как Трамп «был скомпрометирован во время поездки в Москву в 2013 г.». Речь идет о его непристойном поведении в пятизвездочном отеле. Ширер в своей записке ссылается на неназванный источник в ФСБ.

Досье Стила было опубликовано за несколько дней до инаугурации Трампа в январе 2017 г. Из него следовало, что члены предвыборного штаба Трампа встречались с представителями российского правительства и что у Москвы есть компромат на американского президента. Белый дом эти заявления опровергал.

Издание подчеркивает, что новости об изучении ФСБ второго досье на Трампа совпали по времени с утечками о попытках Трампа дискредитировать расследование спецпрокурора по России Роберта Мюллера. Несколькими днями ранее The New York Times сообщила о несостоявшихся планах Трампа по отставке Мюллера. Еще раньше стало известно о намерении спецпрокурора допросить президента в рамках дела о вмешательстве России.