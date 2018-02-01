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В Росрыболовстве назвали причину исчезновения судна «Восток» в Японском море

Пропажа рыболовецкого судна «Восток» в Японском море 25 января, по предварительным оценкам, произошла из-за его обледенения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства.

В ведомстве пояснили, что сочетание теплой воды и низких температур воздуха вызывает сильное испарение и приводит к обледенению судов. На грани риска в районе исчезновения «Востока» находились еще около пяти судов. «Экипажи, которые боролись с процессом и обкалывали лед, дошли до укрытий», - говорится в сообщении. В Росрыболовстве отметили, что сейчас «прорабатываются рекомендации и меры, предусматривающие введение ограничений на промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях».

Активная фаза поисково-спасательной операции завершена, заявил ее координатор - Морской спасательно-координационный центр Владивосток. На борту «Востока» находились 20 членов экипажа, они считаются без вести пропавшими. Найти их живыми надежды практически нет, отмечается в сообщении. Крупных фрагментов потерпевшего бедствие судна до сих пор не найдено. В районе срабатывания аварийного буя были обнаружены два спасательных жилета, два спасательных круга и два спасательных надувных плота.

Родственники моряков получат по 1,5 млн руб. из средств компании «ДВ-флот», которой принадлежало судно. Об этом «РИА Новости» заявил ее гендиректор Станислав Мальчевский. Эта сумма дополнит страховые выплаты и компенсации по охране труда от государства.