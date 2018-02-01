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NYT узнала об антикоррупционном расследовании США в МОК и IAAF

Минюст США направил запросы на предоставление информации о возможных случаях коррупции в международных спортивных организациях, пишет газета The New York Times. В их числе Международная федерация футбола (FIFA), Международный олимпийский комитет (МОК), Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), Национальный олимпийский комитет США, а также лоббисты, продвигавшие города - претенденты на право принимать международные соревнования. Расследование ведут Генпрокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Отдельный интерес для следователей представляет, в частности, компания Helios Partners, занимающаяся спортивным маркетингом. По данным издания, она содействовала России в получении права на проведение зимних Олимпийских игр 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. Это произошло еще до 2012 г., когда Helios Partners купила французская медиакомпания Amaury Group.

Особое внимание в расследовании возможного мошенничества и вымогательства при выборе городов - хозяев международных турниров планируется уделить выбору места проведения чемпионата мира по легкой атлетике. Право принимать чемпионат в 2019 г. выиграла столица Катара Доха, а в 2021 г. – американский Юджин. Деталями этих кампаний ранее интересовалась и французская прокуратура. Экс-президент IAAF Ламин Диак, обвиняемый в коррупции и взяточничестве за сокрытие фактов применения допинга российскими спортсменами, находится во Франции под следствием, ему запрещено покидать страну.

В IAAF заявили, что запросов от американской прокуратуры пока не получали, но выразили готовность к сотрудничеству.