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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде нейтрализован член запрещенной террористической организации «Исламское государство», готовивший теракт в день проведения выборов президента России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

«Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — уточнили в пресс-службе ФСБ. Его имя не называется, отмечается только, что он был «гражданином одной из стран ближнего зарубежья».

У преступника были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об участии в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» и подготовке террористического акта.