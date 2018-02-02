Политика

Новости

Шеф ЦРУ отчитался о встрече с главой российской разведки

Директор ЦРУ Майк Помпео в интервью ВВС рассказал, зачем в США приезжал руководитель СВР Сергей Нарышкин, находящийся под действием американских санкций. Темой их встречи в конце января – за несколько дней до публикации «кремлевского досье» – стала угроза возвращения в США и на постсоветское пространство боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) после их поражения в Сирии. «Это глобальная проблема, та, которую нам необходимо решать вместе, чтобы мы были в состоянии предотвращать такие террористические атаки, которые случались в 2017 г.» - сказал Попео. Он подчеркнул, что хотя США и рассматривают Россию как оппонента с ядерным арсеналом, в области борьбы с терроризмом и «в некоторых других областях», где российские и американские спецслужбы могут работать вместе, «нужно это делать».

Накануне лидер демократического меньшинства в сенате Чарльз Шумер призвал Белый дом «немедленно рассказать», с кем из американских чиновников встречался глава СВР и что именно они обсуждали. «Мы периодически встречаемся с российскими коллегами по тем же причинам, по которым это делали наши предшественники – чтобы держать Америку в безопасности», - написал Помпео в ответ Шумеру, приводит выдержки из его письма ВВС. Он подчеркнул, что на таких встречах обсуждаются «очень сложные темы» и что в них нет ничего «неблагоприятного» для Америки.

В интервью Помпео напомнил, что и президент России Владимир Путин «сказал добрые вещи» об американском разведсообществе, когда 17 декабря в ходе телефонной беседы поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за информацию ЦРУ, которая помогла предотвратить взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и задержать террористов. «Я очень ценю то, что мы вместе проделали эту работу, [позволившую предотвратить теракт в соборе]. Честно, скорее всего, там могли быть и жертвы среди граждан США», - рассказал директор ЦРУ. Он пояснил, что и российская разведка делится информацией, «которая приносит пользу Западу».

По информации The Washington Post, вместе с Нарышкиным в США прилетели также руководитель главного управления российского генштаба Игорь Коробов и директор ФСБ Александр Бортников. Помпео об этом не говорил. Издание опросило бывших и действующих представителей разведсообщества США. Никто из них не смог вспомнить, когда в Вашингтон одновременно приезжало бы столько руководителей российских спецслужб. Впрочем, бывший глава пресс-бюро СВР Юрий Кобаладзе не исключил, что такое уже бывало. «Практика обмена делегациями была, я ничего удивительного в этой поездке не вижу», - отметил он.

Представитель госдепартамента Хизер Нойерт пояснила, что у Вашингтона есть механизм отмены санкционного запрета на въезд в США, если это объясняется национальными интересами.