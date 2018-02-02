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Reuters сообщил о разработке Сирией новых видов химоружия

Власти Сирии могут разрабатывать новые виды химического оружия и средств его доставки, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников США. В Вашингтоне полагают, что президент Сирии Башар Асад вопреки договоренностям 2014 г. сохранил часть химоружия, которое должен был передать для уничтожения, и теперь пытается его модернизировать. Об этом якобы свидетельствуют новые эпизоды химатак.

«Мы оставляем за собой право применить военную силу для предотвращения или сдерживания использования химического оружия», - заявил один из представителей администрации США. В апреле 2017 г. США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, откуда, как считают в Вашингтоне, проводилась сирийская операция по применению химоружия.

Другой чиновник пояснил, что в Вашингтоне рассчитывают на сдерживание программы за счет усиления санкций. Если международное сообщество не будет действовать быстро, химическое оружие может распространиться за пределы Сирии и даже достичь «берегов США», отметил он.

Ранее представитель госдепартамента Хизер Нойерт выражала «крайнюю обеспокоенность» США сообщениями о новом инциденте с применением правительственными войсками Сирии хлора в восточной части Гуты.

Россия 25 января предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. В США выступают против этого и поддерживают парижскую инициативу о создании «Международного партнерства против безнаказанности в отношении применения химического оружия». К ней присоединились как минимум 24 страны. В Москве, в свою очередь, назвали парижскую встречу «келейной сходкой».