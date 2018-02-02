Политика

Новости

СМИ сообщили о переносе послания Путина Федеральному собранию

Кремль перенес послание президента Владимира Путина Федеральному собранию на неопределенный срок, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, и двух федеральных чиновников. По словам собеседников издания, новая дата послания еще не утверждена.

В январе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванных собеседников, что послание запланировано на 6 февраля. Официально эта информация не подтверждалась.

В пятницу, 2 февраля, Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Кремль решил перенести ежегодную речь Путина ближе к дате выборов президента, которые состоятся 18 марта. Ожидается, что послание президента Федеральному собранию состоится в конце февраля - начале марта, рассказали собеседники Bloomberg. Как отмечает агентство, во время речи Путин перечислит приоритеты своего следующего президентского срока.

В свою очередь газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента пишет, что новая предположительная дата послания президента Федеральному собранию — 27 февраля.

В конце января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что Путин еще не определился со сроками оглашения послания. «Когда президент такое решение примет, мы вас проинформируем», — говорил он.

Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» ранее не исключал, что выступление Путина может состояться 8 февраля, другой отмечал, что послание может быть оглашено и позже в течение февраля.