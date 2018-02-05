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Навальный сообщил о вызове на допрос в СК по делу об избиении полицейских

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что к нему в понедельник утром пришла полиция и принесла две повестки на допросы в Следственный комитет. «Идет проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю», – написал он в Twitter.

Он отметил, что видео, на котором он, по мнению СК, бьет полицейских, выложено в его Instagram. Это видео задержания Навального во время «забастовки избирателей» в Москве 28 января.

Организованная Навальным акция в поддержку «бойкота избирателей» прошла, по его словам, в 118 городах, в 20% случаев, включая Москву и Санкт-Петербург, они не были согласованы. Источники «Интерфакса» в МВД сообщили о 3500 участниках, из них около 1000 собралось в Москве на Пушкинской площади. По данным «ОВД-Инфо», по итогам акции по России задержано 340 человек.

Навальный объявил «забастовку избирателей» после того, как ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Из-за наличия у него судимости он лишен пассивного избирательного права. Это решение подтверждено Верховным судом. Навальный считает, что по Конституции у него есть право избираться. Он направил в Конституционный суд жалобу на положения закона о выборах президента России, которые устанавливают запрет на пассивное избирательное право для граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В Конституции подобного ограничения нет.

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве