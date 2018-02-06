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Кандидата на пост премьера Дагестана нашли в Татарстане

Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера Дагестана, сообщил «РИА Новости» представитель дагестанского парламента.

Кандидатуру Здунова рассмотрят в среду на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента, уточнил собеседник агентства.

В конце января РБК сообщал, что следователи МВД, ФСБ и Генпрокуратуры прибыли в Махачкалу для проверки региональных чиновников и силовиков.

В понедельник сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. При обысках у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы. Они задержаны по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Ущерб по делу оценивается более чем в 95 млн руб.

Вечером в понедельник Васильев объявил об отставке правительства Дагестана и назначил врио председателя правительства республики Анатолия Карибова.