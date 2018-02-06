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Кремль отказался считать зачистку руководства Дагестана политическим кризисом

Задержание высокопоставленных дагестанских чиновников – не политический кризис, а лишь продолжение работы правоохранительных органов, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такая же работа ведется и в других регионах, там, где это требуется», – добавил он.

На вопрос о согласовании действий правоохранительных органов с Кремлем в случае с Дагестаном Песков отвечать не стал. Он лишь отметил, что президенту Владимиру Путину всегда докладывают о следственных действиях в отношении региональных чиновников, особенно высокопоставленных.

Песков отметил, что это не «кампанейщина», а последовательная и системная работа.

В понедельник сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. При обысках у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы. Чиновники задержаны по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Ущерб по делу оценивается более чем в 95 млн руб.