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Москва сообщила о начале высылки из России северокорейских трудовых мигрантов

Россия начала высылку со своей территории трудовых мигрантов из КНДР, рассказал журналистам в Нью-Йорке российский посол в КНДР Алекандр Мацегора. «Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении [резолюции СБ ООН], начали отправлять корейцев», - приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что этот шаг подтверждает приверженность Москвы выполнению резолюций Совета безопасности всемирной организации.

Резолюция об ужесточении санкций против КНДР была принята Советом безопасности ООН 22 декабря 2017 г. в ответ на проведенное Пхеньяном испытание баллистической ракеты. Документ ограничил поставки в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов, ввел запрет на экспорт из КНДР угля, текстиля и трудовых ресурсов, чтобы избежать пополнения северокорейского бюджета для реализации ракетной и ядерной программ. Резолюция предписывала странам выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев после ее принятия. По словам Мацегоры, изначально документ предписывал начать немедленную высылку северокорейских мигрантов, но России удалось смягчить это положение.

Ранее госдепартамент США называл Россию самым крупным работодателем северокорейских рабочих. Ежегодный доход КНДР от экспорта рабочей силы оценивался в $500 млн в год.