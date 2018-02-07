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Кремль рассказал об опасениях из-за санкций США против ВПК

Москва обеспокоена стремлением США распространить санкции в отношении российского оборонного комплекса на третьи страны. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил Владимир Кожин, помощник президента России, курирующий ВПК. «Особенно нас тревожит пункт о том, что американские коллеги пытаются распространить свою юрисдикцию и воздействие на третьи стороны - страны и их правительства… И это не просто слова: мы знаем, что уже есть активное, очень грубое давление на руководителей государств, которые хотят сотрудничать с нами в области ВТС», - заявил он.

Кожин выразил уверенность в том, что «мир изменился» и если когда-то звонок из Вашингтона в некоторых странах воспринимали как ультиматум, то «сейчас это не так». По его словам, все «хотят иметь лучшее, самое современное и эффективное вооружение, поэтому многие партнеры продолжают курс на сотрудничество с Россией несмотря на такое неприкрытое, массированное, иногда даже циничное давление».

Ранее представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявляла, что, по информации Белого дома, с момента принятия закона о санкциях против России иностранные государства «отказались от запланированных или объявленных покупок продукции российского ВПК на несколько миллиардов долларов».

Подводя итоги 2017 г., Кожин отметил, что Россия выполнила план экспортных поставок более чем на $15 млрд. Новых контрактов на поставку вооружения, военной техники и оказание профильных услуг было заключено более чем на $16 млрд. «Общий портфель не снижается несмотря ни на что, он составляет около $45 млрд», - подчеркнул помощник президента. По его словам, прошлый год показал серьезные изменения географии российских партнеров. Москва начала предпроектную работу со «странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще, например Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер», пояснил он.

В Москве готовы к тому, что США «пойдут и дальше, будут продолжать вводить санкции против конкретных организаций и людей», заметил Кожин. Он подчеркнул, что «это не добавляет какого-то удовольствия в работе», но российский ОПК продолжит развиваться. «Есть области, где без нас США вообще не обойтись», - напомнил помощник президента.