Политика

Новости

Япония выразила России протест из-за учений на Курилах

Япония выразила России протест в связи с началом военных учений на южных Курильских островах, сообщил японский министр иностранных дел Таро Коно. По его мнению, учения приведут к усилению военного присутствия России на четырех островах, что идет вразрез с позицией Японии.

Как передает «РИА Новости», во вторник на Курилах начались учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям. В них задействованы 2000 военнослужащих и около 500 единиц техники. Планируется высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов Курильской гряды.

Ранее правительство России разрешило Минобороны использовать для базирования военных самолетов аэродром, расположенный на курильском острове Итуруп. А в ноябре 2017 г. российские власти решили создать на Курильских островах военно-морскую базу.

Спорные острова: между Россией и Японией