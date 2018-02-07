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Песков заявил о праве Путина голосовать «в любом населенном пункте» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что не знает о решении Владимира Путина проголосовать на выборах президента в Севастополе. «Путин может проголосовать в Севастополе, Красноярске — в любом населенном пункте Российской Федерации. Законодательство это позволяет», — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о планах Путина проголосовать в Севастополе, воспользовавшись новым законом о праве россиян голосовать по месту пребывания.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на источник, что Путин может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Эту возможность дает изменение в 2017 г. предвыборного законодательства: можно голосовать по месту пребывания, а не регистрации.

Один из собеседников газеты отметил, что правильной идеей было бы поехать в Крым и Севастополь до выборов. По его словам, вряд ли Путин будет 18 марта «не в столице».

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