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«Интерфакс» сообщил о запрете на выезд за границу чиновникам из Дагестана

Высокопоставленным чиновникам Дагестана запретили выезд из России до окончания работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации региона, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «В отношении всех руководящих работников республиканского и городского уровней введен запрет на выезд за границу», - сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

Ранее источники агентства сообщили, что представители межведомственной комиссии совместно с сотрудниками центральных аппаратов федеральных правоохранительных ведомств (Генпрокуратура, СКР, ФСБ, МВД) проводят масштабные выемки документации почти во всех структурах Дагестана, включая городские и даже районные подразделения. Полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов России, сообщали собеседники агентства.

5 февраля в Махачкале прошла масштабная операция правоохранительных органов, в ходе которой задержаны бывший исполняющий обязанности зампреда правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава министерства образования и науки республики Шахобас Шахов. В тот же день их доставили в Москву, где суд санкционировал арест всех четверых. СКР сообщил, что высокопоставленным чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона, в результате чего республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК - «Мошенничество»).

В день задержания перечисленных руководителей врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил временно исполняющим обязанности (врио) председателя регионального правительства 62-летнего Анатолия Карибова, который до этого занимал должность врио первого вице-премьера Дагестана. На должность премьера Дагестана Васильев внес кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова.

Задержание высокопоставленных дагестанских чиновников – не политический кризис, а продолжение работы правоохранительных органов, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такая же работа ведется и в других регионах, там, где это требуется», – отметил он.