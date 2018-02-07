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Председателем правительства Дагестана назначен министр экономики Татарстана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о назначении на должность председателя правительства республики министра экономики Татарстана Артема Здунова.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Конституции Республики Дагестан назначить Здунова Артема Алексеевича председателем правительства Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в копии документа.

6 февраля Васильев объявил об отставке правительства республики. Он поручил продолжить выполнение функций местными чиновниками до формирования нового правительства. Васильев 6 февраля также внес кандидатуру Здунова на рассмотрение депутатами дагестанского парламента на сессии народного собрания. За утверждение его кандидатуры в среду проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии, сообщает ТАСС.

В конце января стало известно, что группа сотрудников МВД, ФСБ и Генпрокуратуры прибыла в Махачкалу для проверки региональных чиновников и силовых структур республики.

5 февраля сотрудники СК совместно с ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. Их обвиняют в хищении госсредств, выделенных из республиканского бюджета на реализацию социальных программ. Ущерб по уголовному делу, возбужденному в отношении чиновников, оценивается более чем в 95 млн руб.