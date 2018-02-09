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МОК приветствовал решение спортивного арбитража о недопуске к Олимпиаде 47 россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске к Олимпийским играм в Пхенчхане 45 российских спортсменов и двух тренеров. «Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность всем спортсменам», - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере МОКа.

9 февраля CAS отклонил апелляции российских спортсменов на отказ МОКа в выдаче им индивидуальных приглашений для участия в Олимпиаде. Заявления в CAS подавали 32 спортсмена, не замеченных в употреблении допинга. Их фамилии были включены Олимпийским комитетом России в список 500 атлетов и тренеров для участия в Играх, но МОК отказал им в приглашении. Из российского списка МОК отобрал 340 человек, включая 169 спортсменов.

Апелляции на действия МОКа подали еще 15 российских спортсменов и два тренера. Они были пожизненно дисквалифицированы МОКом, но оправданы решением CAS от 1 февраля 2017 г. Однако для их участия в Играх требовалось еще одно решение CAS о незаконности отказа МОКа в выдаче приглашений.

Решение спортивного арбитража обязательно для МОКа. Если бы CAS поддержал позицию российских спортсменов, их участие в Олимпиаде было бы гарантировано, пояснял ранее генсекретарь CAS Матье Риб. «Конечно, в теории потом возможна подача апелляции в трибунале (Федеральном суде Швейцарии), но, на мой взгляд, это маловероятно», - цитировал его «Р-спорт».