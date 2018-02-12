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В ВКС заявили об успешном испытании модернизированной противоракеты

Испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны были успешно проведены на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает официальное издание Минобороны – газета «Красная звезда» со ссылкой на замкомандующего объединением ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России Андрея Приходько.

«Мы успешно провели очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, которая выполнила программу испытаний. Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства», – сообщил он. Приходько уточнил, что испытанная противоракета может отразить одиночные и групповые удары, в том числе межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.

Издание отмечает, что в последние годы испытания проводились главным образом для подтверждения тактико-технических характеристик противоракет, уже состоящих на вооружении. Однако в Казахстане был испытан совершенно новый тип огневых средств. Отмечается, что противоракета создана российскими предприятиями исключительно из отечественных комплектующих с учетом новых требований к отражению возможных угроз.