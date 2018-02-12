Политика

Новости

Минобрнауки выступило против гибкого графика зимних школьных каникул

Министерство образования и науки выступило против введения гибкого графика зимних школьных каникул. О такой возможности ранее рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.

В Минобрнауки ранее по поручению президента уже изучали возможность введения скользящего графика каникул, говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в «Интерфакс». Ведомство изучило мнения российских субъектов, родителей и педагогов и пришло к выводу «о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года», следует из сообщения.

Против введения скользящего графика каникул и начала учебного года тогда высказалось более 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества и большинство регионов России, уточнило министерство.

Хлопонин ранее сообщил, что правительство рассматривает возможность в качестве эксперимента ввести гибкий график школьных каникул для развития туризма на горнолыжных курортах в Южном федеральном округе. Он пообещал, что будет предлагать «различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе».

Лучшие горнолыжные курорты 2017 года