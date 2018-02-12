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Михаил Саакашвили задержан в Киеве

Оппозиционный украинский политик – лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили – задержан в Киеве, подтвердила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская. «Михаила Саакашвили захватили в ресторане "Сулугуни" рядом с офисом нашей партии в Музейном переулке, 10. Его силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении», – сказала пресс-секретарь агентству ТАСС. По данным источника агентства «Интерфакс-Украина», знакомого с ситуацией, Саакашвили задержали сотрудники подразделения Государственной пограничной службы Украины по запросу миграционной службы.

До этого информацию о задержании Саакашвили распространили его друзья и соратники - журналист Олег Панфилов и Давид Сакварелидзе. Сакварелидзе заявил ресурсу «Страна.ua», что Саакашвили «под автоматами вывели, запихнули в машину, она двигается в неизвестном направлении». По его данным, на задержавших политика были куртки пограничников с надписью «ДПСУ» («Державна прикордонна служба Украины»).

На минувшей неделе Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного суда об отказе в предоставлении Саакашвили статуса беженца на Украине. Таким образом, у украинских властей появилось основание выслать политика как лицо без гражданства. «Я теряю статус для нахождения в Украине. Это очередное решение [президента Украины Петра] Порошенко, а не суда», – прокомментировал сам Саакашвили в Facebook.

Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 г. по указу президента Украины Петра Порошенко. 5 января Тбилисский городской суд Грузии признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента страны и приговорил его к трем годам лишения свободы. Саакашвили назвал приговор незаконным.

В начале декабря Саакашвили уже задерживали в Киеве. Прокуратура требовала поместить политика, обвиняемого в содействии преступной организации, под домашний арест, но суд не удовлетворил это ходатайство. 17 декабря сторонники Саакашвили пытались взять штурмом здание Октябрьского дворца в Киеве после организованного им марша за импичмент Порошенко.

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