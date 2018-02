Политика

YouTube требует от Навального удалить запрещенный контент о Приходько и Дерипаске

Администрация YouTube и Google Russia направили каналу «Навальный Live» требование удалить запись эфира от 8 февраля 2017 г., героями которого стали бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько. Об этом в своем Twitter сообщила продюсер канала «Навальный Live», сотрудник ФБК Оксана Баулина.

Ранее под запрет Роскомнадзора попал эфир о Приходько и Дерипаске на YouTube и блог Навального navalny.com, где также было опубликовано расследование. В письме YouTube в адрес «Навальный Live» сообщается о том, что Роскомнадзор внес эфир с расследованием в реестр запрещенной информации. «Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент», – говорится в письме YouTube, скан которого приводит Баулина. «OK Google? Как насчет свободы слова?» (what about freedom of speech?) – написала она в Twitter.

В расследовании, основанном на книге «Дневник по соблазнению миллиардера» и публикациях в Instagram модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Навальный рассказывает о том, что Приходько якобы провел несколько дней на яхте Дерипаски Elden. В расследовании политик также упомянул о недвижимости, которая, по его данным, принадлежит Приходько, – даче в коттеджном поселке «Сосны» и двух соседних квартирах в элитном доме в Шведском тупике, стоимость которых оценивалась в 480 млн руб.

Кремль комментировать сюжет отказался. Приходько заявлял, что самого Навального считает политическим неудачником, а его расследование – попыткой устроить провокацию. Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд на Вашукевич и ее тренера Александра Кириллова (Алекса Лесли) за нарушение тайны его частной жизни. В рамках иска расследование Навального попало под запрет. Политик намерен оспаривать решение суда.