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Матвиенко объяснила уход Клинцевича с поста зампреда комитета Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила уход Франца Клинцевича с поста первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности необходимостью ротации, передает РИА «Новости».

«У нас принят режим ротации, чтобы на руководящие посты приходили новые сенаторы, представители других регионов», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации, поблагодарив Клинцевича за активную работу.

На пост зампредседателя Совета Федерации по обороне вместо Клинцевича назначен экс-руководитель регионального отделения ФСБ по Западному военному округу, сенатор Александр Ракитин. Клинцевич продолжит работу в комитете в должности рядового сенатора.

О том, что Клинцевич написал заявление об уходе, стало известно 12 февраля. Источники «Ведомостей» рассказали, что Минобороны было недовольно публичными заявлениями сенатора, которые зачастую расходились с официальной позицией министерства. Из-за этого ведомство инициировало его отставку.

Клинцевич в Совете Федерации является представителем Смоленской области. На пост первого зампреда комитета по обороне его назначили 30 сентября 2015 г. С 1999 по 2015 г. Клинцевич был депутатом Госдумы четырех созывов.