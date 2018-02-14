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Собчак призвала к парламентскому расследованию гибели россиян в Сирии

Кандидат в президенты России Ксения Собчак призвала создать спецкомиссию для расследования сообщений о гибели россиян при ударе сил коалиции США под Дейр-эз-Зором, Сирия, 7 февраля.

«Предлагаю создать авторитетную комиссию по расследованию событий 7 февраля, которая предаст гласности всю информацию об этой трагедии, назовет имена всех погибших и определит виновных в этом национальном позоре», - написала Собчак на своей странице в Instagram. По ее мнению, информация о гибели россиян до сих пор не проверена и не подтверждена только потому, что «никто из официальных лиц не считает необходимым подтвердить ее или опровергнуть. Власть ведет себя так, будто это не ее дело».

Собчак напомнила о механизме парламентского расследования Федерального собрания, прописанном в законе № 196-ФЗ. «Такое расследование может быть, к примеру, инициировано группой из 1/5 от общего числа депутатов Госдумы или членов Совета Федерации», - отметила она.

По мнению Собчак, в Сирии погибли 220 россиян. «Пусть те, кто вещал о защите геополитических интересов России от посягательств США, ответят, что они думают о гибели двухсот двадцати (согласно большинству оценок) граждан страны от рук тех самых американцев», - написала она.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду сказал, что у Кремля нет детальной информации о присутствии россиян в зоне военных действий в Сирии. «Не исключено, что там находятся российские граждане, они не относятся к вооруженным силам России», - сказал Песков. В Кремле не знают и о количестве погибших россиян, отметил он.

Коалиция во главе с США 7 февраля нанесла авиаудар по сторонникам президента Сирии Башара Асада в районе нефтегазового месторождения Хишам в провинции Дейр-эз-Зор. Иранское агентство Fars со ссылкой на издание Tasnim сначала сообщило, что в результате атаки погибли «несколько российских военных советников». На этой неделе группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) на основе сообщений в соцсетях назвала имена предположительно погибших в Сирии россиян, которые состояли в частной военной компании Вагнера, - это Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов.

Агентство Bloomberg 13 февраля сообщило, что в Сирии на прошлой неделе под ударом авиации погибли от 100 до 200 «русских наемников». Агентство ссылалось на американского чиновника, который сообщил о 100 погибших и 200-300 раненых, и на троих россиян, которые заявили о 200 погибших.

«Московский комсомолец» 13 февраля со ссылкой на близкий к ЧВК Вагнера источник писал, что под Хишамом погибли 40 и ранены 72 человека, но включая сирийцев. Источник, близкий к Минобороны, сказал «Ведомостям», что оценки потерь издания наиболее близки к действительности. В среду «Коммерсантъ», ссылаясь на военный источник, написал, что под Дейр-эз-Зором погибли 11 россиян.