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Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом ситуацию в Сирии, вопрос взаимоотношений арабских стран с Катаром. Лидеры двух стран также затронули тему развития двустороннего сотрудничества и торговли, сообщает пресс-служба Кремля.

«Король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств. Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом», - говорится на сайте Кремля.

Путин и король Саудовской Аравии обсудили также вопросы сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сферах. «Выражена готовность к наращиванию плодотворной координации на мировых рынках углеводородов», - уточнили в Кремле.