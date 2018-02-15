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NBC опубликовал 200 000 «злонамеренных» твитов российских ботов

Телеканал NBC News представил архив из 200 000 сообщений российских ботов в Twitter. Ранее эти твиты были удалены администрацией сервиса, увидевшей в них «злонамеренную деятельность» России и попытки оказать влияние на президентские выборы в США в 2016 г. Эти сообщения распространяли более 3000 связанных с Россией аккаунтов. Их аккаунты на сегодняшний день уже заблокированы.

Большинство удаленных сообщений касаются острых социальных тем: терроризм, права мусульман, палестино-израильское урегулирование, Brexit, проблемы среднего класса, превышение полномочий и неоправданная жестокость полиции. Впрочем, довольно много твитов были связаны непосредственно с темой выборов. Автор одного из заблокированных аккаунтов 17 августа 2016 г. писал: «Трамп объявляется победителем. Кто-либо другой – лузер». Еще один 27 сентября 2016 г. отмечал: «Кто-то сказал Клинтон, что надо больше улыбаться, это было немного жутко». Встречались и такие: «Я голосую за Дональда Трампа», «Мишель Обама вступила в кампанию своей «девочки» Хиллари Клинтон», и уже после выборов – «Команда Клинтон никак не может признать ее поражение».

В конце января Twitter сообщил о том, что в течение первых месяцев президентской кампании Трампа «русские боты» 470 000 раз репостили его сообщения. Это более 4% ретвитов, полученных с 1 сентября по 15 ноября 2016 г. Аккаунт Хиллари Клинтон получил менее 50 000 ретвитов со стороны связанных с Россией аккаунтов.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает свои прошлые усилия успешными и рассматривает выборы в среднесрочной перспективе США в 2018 г. как потенциальную мишень для своих операций», - приводит телеканал фрагмент выступления директора национальной разведки Дэн Коутса в сенатском комитете.