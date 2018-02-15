Козак предложил определиться с территориями роста в России
Куратор регионального развития вице-премьер Дмитрий Козак предложил свести воедино существующие подходы к планированию территорий. «Мы должны определиться, какие территории могут дать рост, а какие мы должны просто поддерживать», - сказал Козак, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, необходимо разработать стратегию экономической специализации и программу по инфраструктурному обустройству территорий.
Существующие программы по снятию инфраструктурных ограничений реализуются разрозненно, организующего документа, который мог бы стать каркасом для проведения региональной политики, нет, констатировал он. К тому же, существующие программы зачастую противоречат друг другу, предлагая считать приоритетным развитие разных территорий.
Концептуальный документ о развитии территорий нужно сделать практическим руководством к действию, сказал он, это позволило бы обеспечить необходимую синергию и привлечь инвесторов. На основе документа даже малый и средний бизнес мог бы выстраивать свои решения, считает он. Для частных инвесторов чрезвычайно важна точность такой оценки, резюмировал он.